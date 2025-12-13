Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск часть 3 от 13 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

Несколько аутсайдеров оказались в последней битве черных 16 сезона Мастер Шеф. Смогут ли они исправить ошибки и сделать почти невозможное, чтобы занять место среди кителиантов? Узнайте прямо сейчас!

Как только владельцы черных фартуков зашли на кухню Мастер Шеф, они увидели судей у рабочей поверхности и осознали, что их ждет мастер-класс. Ольга Мартыновская сразу предупредила, что аутсайдерам не стоит расслабляться, ведь им придется повторить блюдо, которое может родиться только в воображении шефа из другого кулинарного измерения. По словам судей, этот мастер-класс будет настолько сложным, что даже самая крошечная ошибка может стоить повару его участия в проекте Мастер Шеф 2025. Какое же блюдо скрывает бокс-загадка? И кто будет учить поваров его приготовлению? Такого сюрприза точно никто не ожидал! Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск от 13.12.2025