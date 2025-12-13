Проекты
Холостяк
Зважені та щасливі
МастерШеф
Супермама
Смак дитинства
Серіали
К.О.Д
Сліпа
ДНК. Свої
Один за всіх
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск часть 3 от 13 декабря 2025

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск часть 3 от 13.12.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 16 - эфир от 13 декабря 2025 на сайте СТБ
 Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск часть 3 от 13 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 16 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 16 часть 3 от 13.12.2025
Выпуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

Несколько аутсайдеров оказались в последней битве черных 16 сезона Мастер Шеф. Смогут ли они исправить ошибки и сделать почти невозможное, чтобы занять место среди кителиантов? Узнайте прямо сейчас!

Как только владельцы черных фартуков зашли на кухню Мастер Шеф, они увидели судей у рабочей поверхности и осознали, что их ждет мастер-класс. Ольга Мартыновская сразу предупредила, что аутсайдерам не стоит расслабляться, ведь им придется повторить блюдо, которое может родиться только в воображении шефа из другого кулинарного измерения. По словам судей, этот мастер-класс будет настолько сложным, что даже самая крошечная ошибка может стоить повару его участия в проекте Мастер Шеф 2025. Какое же блюдо скрывает бокс-загадка? И кто будет учить поваров его приготовлению? Такого сюрприза точно никто не ожидал! Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 выпуск от 13.12.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

