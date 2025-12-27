Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск часть 2 от 27 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Проекты
Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск часть 2 от 27.12.2025.
Наконец-то стали известны два имени суперфиналистов проекта Мастер Шеф 2025, которые будут бороться за победу! Какие рестораны мечты они хотят создать? Узнайте прямо сейчас!

Двое талантливых кулинаров наконец получили шанс создать собственные уникальные рестораны, в которых они примут судей и представят свои сеты блюд. В свое распоряжение суперфиналисты Мастер Шеф получат целую команду подрядчиков, готовых воплотить в жизнь самые сокровенные желания и самые смелые мечты кулинаров. Кто захочет переосмыслить традиционную украинскую хату и удивительным образом ее осовременить? А кто вдохновится украинской природой, желая добавить в интерьер своего ресторана разнотравье и мох? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 18 выпуск, чтобы увидеть, как создаются рестораны и готовятся незабываемые блюда суперфиналистов.

