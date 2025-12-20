Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 2 от 20 декабря 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Проекты
Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 2 от 20.12.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 17 - эфир от 20 декабря 2025 на сайте СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 17 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 17 часть 2 от 20.12.2025
Выпуск 17 | 20.12.2025 | Сезон 16

Настало время легендарного конкурса из золотой коллекции Мастер Шеф! Каким образом повара будут переделывать свои блюда с кастинга? И кому удастся превзойти себя и удивить судей? Все покажет шоу Мастер Шеф 16 сезон.

Когда участники увидели боксы-загадки со своими именами, они сразу догадались, что их ждёт. Главная задача для судей на этой неделе – проверить кулинарное развитие каждого кителианта, поэтому поваров ожидает трансформация собственного блюда с кастинга! Правила испытания просты: кулинар должен приготовить кардинально новое блюдо из продуктов, которые использовал на кастинге. Кроме того, каждому стоит показать свое мастерство с помощью различных техник, процессов и креативных идей, которым они научились на протяжении сезона. Кто настолько удивит Эктора Хименес-Браво своим блюдом, что он не будет знать, что с ним делать? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 2025.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск от 20.12.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 выпуск часть 3 от 20.12.2025

