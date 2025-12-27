Проєкти
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск частина 2 від 27 грудня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск частина 2 від 27.12.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 18 - ефір від 27 грудня 2025 на сайті СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 18 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 18 частина 2 від 27.12.2025
Випуск 18 | 27.12.2025 | Сезон 16

Нарешті відомо два імені суперфіналістів проєкту Мастер Шеф 2025, які змагатимуться за перемогу! Які ресторани мрії вони хочуть створити? Дізнайтеся просто зараз!

Двоє талановитих кулінарів нарешті отримали шанс створити власні унікальні ресторани, в яких вони приймуть суддів і представлять свої сети страв. У своє розпорядження суперфіналісти Мастер Шеф отримають цілу команду підрядників, які готові втілити в життя найпотаємніші бажання та найсміливіші мрії кулінарів. Хто захоче переосмислити традиційну українську хату та дивовижним чином її осучаснити? А хто надихнеться українською природою, бажаючи додати в інтер’єр свого ресторану різнотрав’я та мох? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск, щоб побачити, як створюються ресторани та готуються незабутні страви суперфіналістів.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск від 27.12.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск частина 3 від 27.12.2025

