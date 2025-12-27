Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск частина 2 від 27 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 18 | 27.12.2025 | Сезон 16

Нарешті відомо два імені суперфіналістів проєкту Мастер Шеф 2025, які змагатимуться за перемогу! Які ресторани мрії вони хочуть створити? Дізнайтеся просто зараз!

Двоє талановитих кулінарів нарешті отримали шанс створити власні унікальні ресторани, в яких вони приймуть суддів і представлять свої сети страв. У своє розпорядження суперфіналісти Мастер Шеф отримають цілу команду підрядників, які готові втілити в життя найпотаємніші бажання та найсміливіші мрії кулінарів. Хто захоче переосмислити традиційну українську хату та дивовижним чином її осучаснити? А хто надихнеться українською природою, бажаючи додати в інтер’єр свого ресторану різнотрав’я та мох? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск, щоб побачити, як створюються ресторани та готуються незабутні страви суперфіналістів.

