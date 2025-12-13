Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск частина 3 від 13 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

Кілька аутсайдерів опинилися в останній битві чорних 16 сезону Мастер Шеф. Чи зможуть вони виправити свої помилки й зробити майже неможливе, щоб зайняти місце серед кітеліантів? Дізнайтеся просто зараз!

Як тільки власники чорних фартухів зайшли на кухню Мастер Шеф, вони побачили суддів біля робочої поверхні і усвідомили, що на них чекає майстер-клас. Ольга Мартиновська відразу попередила, що аутсайдерам не варто розслаблятися, адже їм доведеться повторити страву, яка може народитися лише в уяві шефа з іншого кулінарного виміру. За словами суддів, цей майстер-клас буде настільки складним, що найкрихітніша помилка може вартувати кухарю його участі у проєкті Мастер Шеф 2025. Яку ж страву приховує бокс-загадка? І хто навчатиме кухарів її приготування? Такого сюрпризу точно ніхто не очікував! Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск.

