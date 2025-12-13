Проєкти
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск частина 3 від 13 грудня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск частина 3 від 13.12.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 16 - ефір від 13 грудня 2025 на сайті СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск частина 3 від 13 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 16 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 16 частина 3 від 13.12.2025
Випуск 16 | 13.12.2025 | Сезон 16

Кілька аутсайдерів опинилися в останній битві чорних 16 сезону Мастер Шеф. Чи зможуть вони виправити свої помилки й зробити майже неможливе, щоб зайняти місце серед кітеліантів? Дізнайтеся просто зараз!

Як тільки власники чорних фартухів зайшли на кухню Мастер Шеф, вони побачили суддів біля робочої поверхні і усвідомили, що на них чекає майстер-клас. Ольга Мартиновська відразу попередила, що аутсайдерам не варто розслаблятися, адже їм доведеться повторити страву, яка може народитися лише в уяві шефа з іншого кулінарного виміру. За словами суддів, цей майстер-клас буде настільки складним, що найкрихітніша помилка може вартувати кухарю його участі у проєкті Мастер Шеф 2025. Яку ж страву приховує бокс-загадка? І хто навчатиме кухарів її приготування? Такого сюрпризу точно ніхто не очікував! Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 16 випуск від 13.12.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

