МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск частина 3 від 27 грудня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск частина 3 від 27.12.2025.
Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 18 частина 3 від 27.12.2025
Випуск 18 | 27.12.2025 | Сезон 16

Дивіться Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск, щоб нарешті дізнатися, хто стане переможцем, а також розкрити три імені кухарів, які пройдуть професійну практику в ресторанах трьох шефів.

Три дні творча команда будувала ресторани суперфіналістів у павільйоні Мастер Шеф. Три години, упродовж яких кухарі готували свої суперсети із трьох страв, щоб підкорити серця суддів і конкурента під час дегустації. Кожен кулінар вклав всю душу у свої страви, щоб зізнатися в любові українській культурі та дивовижний українській природі. Проте перемогу здобуде лише один із них. Які страви судді назавжди запам’ятали після суперфіналу? Чи будуть кухарі чесно судити своїх суперників? І чиє ім’я переможця нарешті зачитає Ектор Хіменес-Браво? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф фінал на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск від 27.12.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

