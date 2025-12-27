Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск частина 3 від 27 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 18 | 27.12.2025 | Сезон 16

Дивіться Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск, щоб нарешті дізнатися, хто стане переможцем, а також розкрити три імені кухарів, які пройдуть професійну практику в ресторанах трьох шефів.

Три дні творча команда будувала ресторани суперфіналістів у павільйоні Мастер Шеф. Три години, упродовж яких кухарі готували свої суперсети із трьох страв, щоб підкорити серця суддів і конкурента під час дегустації. Кожен кулінар вклав всю душу у свої страви, щоб зізнатися в любові українській культурі та дивовижний українській природі. Проте перемогу здобуде лише один із них. Які страви судді назавжди запам’ятали після суперфіналу? Чи будуть кухарі чесно судити своїх суперників? І чиє ім’я переможця нарешті зачитає Ектор Хіменес-Браво? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф фінал на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 18 випуск від 27.12.2025