Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 1 від 20 грудня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 17 | 20.12.2025 | Сезон 16

Шестеро учасників шоу Мастер Шеф подолали п’ятдесят випробувань, щоб здобути кітелі. Чи вистачить їм сили дійти до Суперфіналу? Дізнайтеся просто зараз!

Перший конкурс тижня перевірить, наскільки добре кулінари готують класичні страви. Упродовж трьох раундів учасники Мастер Шеф готуватимуть страви трьох різних кухонь світу, а судді будуть прискіпливими до найдрібніших помилок. Чому знання бази настільки важливе? Володимир Ярославський пояснив, що без вміння готувати класику кухарі можуть навіть не подавати свої резюме для роботи в ресторані! Які ж страви готуватимуть кітеліанти? І кому вдасться з першого разу створити шедевр, завоювати серце Ектора й піднятися на балкон? Дивіться кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск від 20.12.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 17 випуск частина 2 від 20.12.2025