Мастер Шеф 16 сезон 9 випуск частина 2 від 18 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

МастерШеф

Випуск 9 | 18.10.2025 | Сезон 16

Як кулінари пройдуть екзамен на злагоджену роботу? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 2025, щоб дізнатися, чим буде друге випробування: святом дружби чи провальною ворожнечею.

Ектор Хіменес-Браво розповів, що судді помітили, як учасники Мастер Шеф поділилися на коаліції й почали відкрито ворогувати. Шефів неабияк турбує, що запекла конкуренція почала переходити межі, тому вони вирішили дати кулінарам шанс працювати злагоджено. Чи зможуть коаліції довести суддям, що вони насамперед професіонали й вміють правильно комунікувати? Чи вони використають умови конкурсу, щоб насолити кухарям, яких відверто зневажають? Випробування всіх розсудить! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 9 випуск на сайті СТБ.

