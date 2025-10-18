Мастер Шеф 16 сезон 9 випуск від 18 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Проєкти
Холостяк
Зважені та щасливі
МастерШеф
Супермама
Смак дитинства
Серіали
К.О.Д
Сліпа
ДНК. Свої
Один за всіх
МастерШеф
МастерШеф Випуск 9 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 9 від 18.10.2025
Випуск 9 | 18.10.2025 | Сезон 16

Дивовижні страви для блогерів, спроба суддів примирити коаліції і битва чорних, якої ще не було! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 9 випуск від 18.10.2025.

У 9 випуску шоу Мастер Шеф зіркові судді помітили, що учасники поділилися на ворожі одна одній компанії друзів і більш нейтральних кухарів. Ектор Хіменес-Браво зазначив, що вміння злагоджено працювати є дуже важливим для шеф-кухарів, адже від цього залежить якість їхніх страв. Саме тому на аматорів чекатиме командна робота, де вони готуватимуть для вимогливих гостей. Також балкон разом із суддями оцінюватиме страви власників чорних фартухів під час битви чорних. Чи пройдуть кулінари перевірку на дружбу? І в кому судді сильно розчаруються? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 9 випуск від 18.10.2025 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск від 11.10.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

