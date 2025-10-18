Мастер Шеф 16 сезон 9 випуск частина 3 від 18 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 9 | 18.10.2025 | Сезон 16

Такого серед битв чорних ще ніколи не було! Чому це змагання займе аж два дні? Дізнайтеся просто зараз у проєкті Мастер Шеф 16 сезон 9 випуск.

Не встигли кухарі отямитися після того, як їм вручили чорні фартухи, як судді шокували їх ще однією новиною. Виявляється, битва чорних починається відразу після другого конкурсу! А річ у тім, що кулінари готуватимуть страву, якої судді ніколи не куштували за всю історію шоу Мастер Шеф! Головна її складність – це ферментація тіста, яка займає аж 12 годин. Саме тому аутсайдери одного дня готуватимуть тісто, від якого залежатиме їхня доля. А вже наступного дня кулінари випікатимуть справжню італійську піцу з печі! Але чи вміють кухарі працювати з ферментованим тістом? І чи підкажуть знавці рецепта, як його замішувати, своїм конкурентам? Не пропустіть найцікавіше! Дивіться онлайн Мастер Шеф 2025 на сайті СТБ.

