МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск часть 3 от 18 октября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск часть 3 от 18.10.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 9 - эфир от 18 октября 2025 на сайте СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 9 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 9 часть 3 от 18.10.2025
Выпуск 9 | 18.10.2025 | Сезон 16

Такого в битве черных еще никогда не было! Почему это соревнование займет два дня? Узнайте прямо сейчас в проекте Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск.

Не успели повара прийти в себя после того, как им вручили черные фартуки, как судьи шокировали их еще одной новостью. Оказывается, битва черных начинается сразу после второго конкурса! А дело в том, что кулинары будут готовить блюдо, которое судьи никогда не пробовали за всю историю шоу Мастер Шеф! Главная его сложность – это ферментация теста, которая занимает 12 часов. Именно поэтому аутсайдеры в первый день будут готовить тесто, от которого будет зависеть их судьба. А на следующий день кулинары будут выпекать настоящую итальянскую пиццу из печи! Но умеют ли повара работать с ферментированным тестом? И подскажут ли знатоки рецепта, как его замешивать, своим конкурентам? Не пропустите самое интересное! Смотрите онлайн Мастер Шеф 2025 на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск от 18.10.2025

 

