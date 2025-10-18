Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск часть 3 от 18 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 18.10.2025 | Сезон 16

Такого в битве черных еще никогда не было! Почему это соревнование займет два дня? Узнайте прямо сейчас в проекте Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск.

Не успели повара прийти в себя после того, как им вручили черные фартуки, как судьи шокировали их еще одной новостью. Оказывается, битва черных начинается сразу после второго конкурса! А дело в том, что кулинары будут готовить блюдо, которое судьи никогда не пробовали за всю историю шоу Мастер Шеф! Главная его сложность – это ферментация теста, которая занимает 12 часов. Именно поэтому аутсайдеры в первый день будут готовить тесто, от которого будет зависеть их судьба. А на следующий день кулинары будут выпекать настоящую итальянскую пиццу из печи! Но умеют ли повара работать с ферментированным тестом? И подскажут ли знатоки рецепта, как его замешивать, своим конкурентам? Не пропустите самое интересное! Смотрите онлайн Мастер Шеф 2025 на сайте СТБ.

