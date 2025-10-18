Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск от 18 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 9 | 18.10.2025 | Сезон 16

Удивительные блюда для блогеров, попытка судей примирить коалиции и битва черных, которой еще не было! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск от 18.10.2025.

В 9 выпуске шоу Мастер Шеф звездные судьи заметили, что участники поделились на враждебные друг другу компании друзей и более нейтральных поваров. Эктор Хименес-Браво отметил, что умение слаженно работать очень важно для шеф-поваров, ведь от этого зависит качество их блюд. Именно поэтому аматоров будет ждать командная работа, где они будут готовить для требовательных гостей. Также балкон вместе с судьями будет оценивать блюда владельцев черных фартуков во время битвы черных. Пройдут ли кулинары проверку на дружбу? И в ком судьи сильно разочаруются? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск от 18.10.2025 на сайте СТБ!

