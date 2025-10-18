Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
МастерШеф
Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск от 18 октября 2025
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 9 часть 3 от 18.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск от 18 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 9 часть 2 от 18.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск от 18 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 9 часть 1 от 18.10.2025
МастерШеф Выпуск 9 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 9 от 18.10.2025
Выпуск 9 | 18.10.2025 | Сезон 16

Удивительные блюда для блогеров, попытка судей примирить коалиции и битва черных, которой еще не было! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск от 18.10.2025.

В 9 выпуске шоу Мастер Шеф звездные судьи заметили, что участники поделились на враждебные друг другу компании друзей и более нейтральных поваров. Эктор Хименес-Браво отметил, что умение слаженно работать очень важно для шеф-поваров, ведь от этого зависит качество их блюд. Именно поэтому аматоров будет ждать командная работа, где они будут готовить для требовательных гостей. Также балкон вместе с судьями будет оценивать блюда владельцев черных фартуков во время битвы черных. Пройдут ли кулинары проверку на дружбу? И в ком судьи сильно разочаруются? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 9 выпуск от 18.10.2025 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск от 11.10.2025

