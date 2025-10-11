Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск от 11 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 11.10.2025 | Сезон 16

Острые конфликты, незабываемые вкусы азиатской кухни и сверхсложные условия битвы черных! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск от 11.10.2025 на сайте СТБ!

Азиатская кухня имеет миллионы поклонников по всему миру, благодаря чему она стала глобальным трендом в ресторанном деле. Именно поэтому первое испытание шоу Мастер Шеф 16 сезон судьи посвятили приготовлению азиатских блюд. Но смогут ли три команды хорошо справиться с задачей, если за продукты им придется бороться с конкурентами? Какой шанс звездные шефы подарят аутсайдерам в черном вернуть свой белый фартук? И действительно ли владельцам черных фартуков придется принять участие в десяти битвах черных из золотой коллекции Мастер Шеф? Узнайте прямо сейчас! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск от 11.10.2025.

