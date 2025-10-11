Проекты
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua
МастерШеф
Смотрите также
Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск от 11 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 8 часть 3 от 11.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск от 11 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 8 часть 2 от 11.10.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск от 11 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 8 часть 1 от 04.10.2025
МастерШеф Выпуск 8 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 8 от 11.10.2025
Выпуск 8 | 11.10.2025 | Сезон 16

Острые конфликты, незабываемые вкусы азиатской кухни и сверхсложные условия битвы черных! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск от 11.10.2025 на сайте СТБ!

Азиатская кухня имеет миллионы поклонников по всему миру, благодаря чему она стала глобальным трендом в ресторанном деле. Именно поэтому первое испытание шоу Мастер Шеф 16 сезон судьи посвятили приготовлению азиатских блюд. Но смогут ли три команды хорошо справиться с задачей, если за продукты им придется бороться с конкурентами? Какой шанс звездные шефы подарят аутсайдерам в черном вернуть свой белый фартук? И действительно ли владельцам черных фартуков придется принять участие в десяти битвах черных из золотой коллекции Мастер Шеф? Узнайте прямо сейчас! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск от 11.10.2025.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 7 выпуск от 04.10.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить