Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск від 11 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 8 | 11.10.2025 | Сезон 16

Гострі конфлікти, незабутні смаки азійської кухні й надскладні умови битви чорних! Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск від 11.10.2025 на сайті СТБ!

Азійська кухня має мільйони шанувальників по всьому світу, завдяки чому вона стала глобальним трендом у ресторанній справі. Саме тому перше випробування шоу Мастер Шеф 16 сезон судді присвятили приготуванню азійських страв. Але чи зможуть три команди добре впоратись із завданням, якщо продукти їм доведеться виборювати в конкурентів? Який шанс зіркові шефи подарують аутсайдерам у чорному повернути свій білий фартух? І чи справді власникам чорних фартухів доведеться взяти участь аж у десяти битвах чорних із золотої колекції Мастер Шеф? Дізнайтеся просто зараз! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск від 11.10.2025.

