Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск частина 1 від 04 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 8 | 11.10.2025 | Сезон 16

Зустрічайте перше випробування тижня, яке перенесе учасників шоу Мастер Шеф 16 сезон у колоритну азійську кухню!

Ектор Хіменес-Браво розповів кулінарам, що азійська кухня вже давно входить у трійку найпопулярніших кухонь світу. Саме тому кожен шеф-кухар має вміти готувати найвідоміші страви родом з Азії. Цього разу учасникам проєкту Мастер Шеф 2025 доведеться не лише приготувати смачні азійські страви ресторанного рівня, а й боротися за продукти для приготування! Володимир Ярославський підготував кілька експрес-завдань, які перевірять базові навички кухарів. Переможці змагань зможуть здобути необхідні для своєї команди продукти. Якщо ж якась команда раз за разом програватиме, вона матиме шанс позбутися когось із кухарів, щоб отримати бодай кілька інгредієнтів. Чи не використає хтось із капітанів цю умову як шанс позбутися найслабших? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск від 11.10.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск частина 2 від 11.10.2025