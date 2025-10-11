Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск часть 1 от 04 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 11.10.2025 | Сезон 16

Встречайте первое испытание недели, которое перенесет участников шоу Мастер Шеф 16 сезон в колоритную азиатскую кухню!

Эктор Хименес-Браво рассказал кулинарам, что азиатская кухня уже давно входит в тройку самых популярных кухонь мира. Поэтому каждый шеф-повар должен уметь готовить самые известные блюда родом из Азии. В этот раз участникам проекта Мастер Шеф 2025 придется не только приготовить вкусные азиатские блюда ресторанного уровня, но и бороться за продукты для их приготовления! Владимир Ярославский подготовил несколько экспресс-заданий, которые проверят базовые навыки поваров. Победители соревнований смогут получить необходимые для своей команды продукты. Если же какая-то команда раз за разом будет проигрывать, у нее будет шанс избавиться от кого-то из поваров, чтобы получить хотя бы несколько ингредиентов. Не использует ли кто-нибудь из капитанов это условие как шанс избавиться от самых слабых? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск от 11.10.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск часть 2 от 11.10.2025