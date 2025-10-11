Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск часть 2 от 11 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 11.10.2025 | Сезон 16

Настало время для индивидуального задания проекта Мастер Шеф, а также кулинарных наказаний, ожидающих команду проигравших в предыдущем конкурсе!

Для второго испытания судьи приказали пяти участникам команды победителей выбрать себе двух конкурентов, ведь в этот раз за победу сразятся тройки кулинаров. В проекте Мастер Шеф 2025 каждая троица аматоров будет иметь только один набор продуктов на всех. Сначала будет готовить победитель первого испытания, потом – середнячок, а вот аутсайдеру в черном придется пасти задних. Если повара не смогут договориться, владельцам черных фартуков придется несладко, ведь они будут буквально готовить из остатков. Кто использует условия конкурса, чтобы насолить своим соперникам? А кто, напротив, поможет конкурентам? Все раскроет кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск на сайте СТБ.

