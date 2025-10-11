Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск частина 2 від 11 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 8 | 11.10.2025 | Сезон 16

Настав час для індивідуального завдання проєкту Мастер Шеф, а також кулінарних покарань, які чекають на команду переможених у попередньому конкурсі!

Для другого випробування судді наказали п’ятьом учасникам команди переможців вибрати собі двох конкурентів, адже цього разу за перемогу змагатимуться трійки кулінарів. У проєкті Мастер Шеф 2025 кожна трійка аматорів матиме лише один продуктовий набір на всіх. Спочатку готуватиме переможець першого випробування, потім – середнячок, а от аутсайдерові в чорному доведеться пасти задніх. Якщо кухарі не зможуть домовитися, власникам чорних фартухів буде несолодко, адже вони буквально готуватимуть із залишків. Хто використає умови конкурсу, щоб насолити своїм суперникам? А хто, навпаки, допоможе конкурентам? Усе розкриє кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск від 11.10.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск частина 3 від 11.10.2025