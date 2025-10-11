Проєкти
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск частина 3 від 11 жовтня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск частина 3 від 11.10.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 8 - ефір від 11 жовтня 2025 на сайті СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 8 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 8 частина 3 від 11.10.2025
Випуск 8 | 11.10.2025 | Сезон 16

У 8 випуску шоу Мастер Шеф 16 сезон на власників чорних фартухів чекають десять кіл пекла, адже судді підготували для них аж десять битв чорних із золотої колекції проєкту.

За найбільші провали тижня аутсайдерам доведеться сплатити велику ціну. Зіркові судді показали учасникам шоу Мастер Шеф десять найгірших страв із битв чорних минулих сезонів і запропонували їм вибрати одну з них. Кухарям доведеться виправити помилки своїх попередників, щоб уникнути їхньої долі – вильоту з проєкту. Крім того, кулінари мають готувати з тим же ускладненням, з яким працювали власники страв-оригіналів. Ті аматори, які дивилися попередні сезони Мастер Шеф, знатимуть, які ускладнення вони виберуть. А от не таким відданим шанувальникам проєкту буде непереливки, адже вони отримають кота в мішку. Готові знову побачити легендарні конкурси? Тоді дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 2025.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 8 випуск від 11.10.2025

