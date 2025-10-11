Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск часть 3 от 11 октября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 8 | 11.10.2025 | Сезон 16

В 8 выпуске шоу Мастер Шеф 16 сезон владельцев черных фартуков ждут десять кругов ада, ведь судьи подготовили для них целых десять битв черных из золотой коллекции проекта.

За самые большие провалы недели аутсайдерам придется заплатить большую цену. Звездные судьи показали участникам шоу Мастер Шеф десять худших блюд из битв черных прошлых сезонов и предложили им выбрать одно из них. Поварам придется исправить ошибки своих предшественников, чтобы избежать их судьбы – вылета из проекта. Кроме того, кулинары должны готовить с тем же усложнением, с которым работали владельцы блюд-оригиналов. Те аматоры, которые смотрели в предыдущие сезоны Мастер Шеф, будут знать, какие усложнения они выберут. А вот менее преданным поклонникам проекта не поздоровится, ведь они получат кота в мешке. Готовы снова увидеть легендарные конкурсы? Тогда смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 2025.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 8 выпуск от 11.10.2025