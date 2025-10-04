Мастер Шеф 16 сезон 7 випуск від 04 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 7 | 04.10.2025 | Сезон 16

Зустрічайте тиждень, де доля кулінарів залежить від того, чи вміють вони робити правильний вибір! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 7 випуск від 04.10.2025.

Шефи Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський і Ольга Мартиновська уважно придивляються до учасників проєкту Мастер Шеф, адже саме серед них вони сподіваються знайти стажерів для своїх ресторанів. Цього тижня судді перевірять уміння аматорів робити правильний вибір і гідно відповідати за складні наслідки неправильних рішень. Чи скористаються кухарі шансом втекти зі слабкої команди до сильнішої під час готування, щоб вберегтися від отримання чорного фартуха? Як учасники шоу Мастер Шеф впораються із завданням приготувати страву з монопродукту? І хто зможе в останній момент врятуватися від битви чорних? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 7 випуск від 04.10.2025 на сайті СТБ.

