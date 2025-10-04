Мастер Шеф 16 сезон 7 випуск частина 3 від 04 жовтня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 7 | 04.10.2025 | Сезон 16

Цю битву чорних кулінари запам’ятають на все життя, адже на них чекає каральна кулінарія! Хочете дізнатися, як судді каратимуть аматорів? Тоді дивіться онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон 7 випуск.

Коли власники чорних фартухів зайшли на кухню Мастер Шеф, вони побачили дві продуктові гірки. Перша складалася з нормальних продуктів, а друга приховувала загадкові інгредієнти під баранцями. Судді розповіли, що перед початком битви чорних аматори дегустуватимуть страву, щоб визначити максимальну кількість її складників. Якщо комусь вдасться вгадати 12 інгредієнтів, він поверне свій білий фартух і підніметься на балкон. А за помилки зіркові шефи каратимуть інших аутсайдерів екстравагантними продуктами, які необхідно використати під час готування. Зофобаси, мадагаскарські таргани, столітні яйця і живі коники – кому доведеться подолати страх і огиду, щоб приготувати із цих диких інгредієнтів шедевр? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 2025 на сайті СТБ.

