Мастер Шеф 16 сезон 6 випуск від 27 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

МастерШеф
Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 6 частина 1 від 27.09.2025

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 6 частина 2 від 27.09.2025

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 6 частина 3 від 27.09.2025
МастерШеф Випуск 6 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 6 від 27.09.2025
Випуск 6 | 27.09.2025 | Сезон 16

Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 6 випуск від 27.09.2025 на сайті СТБ!

У 6 випуску кулінарного шоу Мастер Шеф учасники наразяться на неймовірно пекельні випробування. Спочатку кулінари пройдуть перевірку на вміння поєднувати страви з напоями від пекельного шефа Алекса Якутова. Потім вони на власній шкурі відчують усі складнощі й перипетії під час гри в крота, в яку до того ж судді додали нові правила! А у битві чорних на аутсайдерів чекає перевірка найгострішими соусами, які тільки можливо. Хто здобуде перший шеф-ніж сезону, а хто зійде з дистанції, не витримавши суворості пекельного тижня? Хто з кулінарів вразить Алекса Якутова своєю стравою й втре носа своїм ворогам? А хто навідріз відмовиться визнавати свої помилки перед суддею? Цього тижня буде по-справжньому гаряче! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 6 випуск від 27.09.2025.

