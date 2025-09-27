Мастер Шеф 16 сезон 6 випуск частина 1 від 27 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 6 | 27.09.2025 | Сезон 16

Починайте пекельний тиждень у проєкті Мастер Шеф разом із нами! Як учасники пройдуть сувору перевірку від Алекса Якутова? Дізнайтеся просто зараз!

Судді запросили на кухню Мастер Шеф талановитого шефа Алекса Якутова, який досліджує смаки української кухні й модернізує їх для сучасних страв. Пекельний шеф приготував п’ять цікавих напоїв на основі українських смаків, щоб перевірити вміння аматорів володіти пейрінгом. Пейрінг – це гастрономічна наука, яка вивчає правильне поєднання їжі й напоїв.

Кожен з учасників Мастер Шеф 2025 має обрати один із п’яти напоїв пекельного шефа і приготувати страву, яка підкреслює його смак. Ще одним ускладненням стане обмеження в часі. Усі кухарі мають усього півтори години на два готування у два раунди. Тому їм треба не лише підібрати правильну страву до напою, а й розрахувати час так, щоб його вистачило для другого етапу конкурсу. Хто швидко впорається із завданням Алекса Якутова? А хто розчарує і його, і суддів? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 6 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 6 випуск від 27.09.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 6 випуск частина 2 від 27.09.2025