Мастер Шеф 16 сезон 6 випуск частина 2 від 27 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 6 | 27.09.2025 | Сезон 16

Готові до випробування із золотої колекції шоу Мастер Шеф? На вас уже чекає легендарна кулінарна гра в крота! Дивіться онлайн усі подробиці випробування в проєкті Мастер Шеф 2025.

На початку другого конкурсу Володимир Ярославський ошелешив кулінарів новиною, що сьогодні половина з них може отримати чорні фартухи. Проте все виявилося логічним, адже учасникам шоу Мастер Шеф доведеться зіграти в крота! У кожній команді кулінарів буде кріт, який матиме три завдання: зіпсувати страву своєї команди, не попастися на цьому й виконати додаткове таємне завдання. Крім цього, в кожній команді буде не-кріт, який також мусить дещо зробити потай від інших. Яку нагороду отримають кроти і не-кроти за успішне виконання завдань під назвою agenda? Чи вдасться кротам непомітно напакостити своїм колегам? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 6 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 6 випуск частина 3 від 27.09.2025