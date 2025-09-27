Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 2 от 27 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 27.09.2025 | Сезон 16

Готовы к испытанию из золотой коллекции шоу Мастер Шеф? Вас уже ждет легендарная кулинарная игра в крота! Смотрите онлайн все подробности испытания в проекте Мастер Шеф 2025.

В начале второго конкурса Владимир Ярославский ошарашил кулинаров новостью, что сегодня половина из них может получить черные фартуки. Однако все оказалось логичным, ведь участникам шоу Мастер Шеф придется сыграть в крота! В каждой команде кулинаров будет крот, который имеет три задачи: испортить блюдо своей команды, не попасться на этом и выполнить дополнительное тайное задание. Кроме этого, в каждой команде будет не-крот, который также должен кое-что сделать втайне от других. Какую награду получат кроты и не-кроты за успешное выполнение задач под названием agenda? Удастся ли кротам незаметно пакостить своим коллегам? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск.

