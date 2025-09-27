Проекты
Video: Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 3 от 27 сентября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск часть 3 от 27.09.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 6 - эфир от 27 сентября 2025 на сайте СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 6 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 6 часть 3 от 27.09.2025
Выпуск 6 | 27.09.2025 | Сезон 16

Эта битва черных надолго запомнится тем, кому не повезло в нее попасть! Что же для владельцев черных фартуков приготовили судьи? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 2025.

Владимир Ярославский сразу предупредил аутсайдеров, что в этот раз кухня будет пылать от остроты! Кулинары должны приготовить пикантное латиноамериканское блюдо, но на это у них есть всего 15 минут. Чтобы получить дополнительное время, участникам шоу Мастер Шеф нужно съесть одно из самых популярных острых блюд – куриные крылышки с соусом. В чем же подвох? Ради каждых дополнительных десяти минут повара будут пробовать все более острые соусы, которые будут насчитывать десятки тысяч единиц остроты по шкале Сковилла! Решатся ли аматоры пройти испытание остротой, чтобы приготовить совершенное блюдо? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск от 27.09.2025

