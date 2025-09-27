Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск от 27 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 6 | 27.09.2025 | Сезон 16

Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск от 27.09.2025 на сайте СТБ!

В 6 выпуске кулинарного шоу Мастер Шеф участники подвергнутся невероятно адским испытаниям. Сначала кулинары пройдут проверку на умение совмещать блюда с напитками от адского шефа Алекса Якутова. Потом они на собственной шкуре ощутят все сложности и перипетии во время игры в крота, в которую к тому же судьи добавили новые правила! А в битве черных аутсайдеров ждет проверка настолько острыми соусами, насколько это возможно. Кто получит первый шеф-нож сезона, а кто сойдет с дистанции, не выдержав суровость адской недели? Кто из кулинаров поразит Алекса Якутова своим блюдом и утрет нос своим врагам? А кто наотрез откажется признавать свои ошибки перед судьей? На этой неделе будет по-настоящему горячо! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 6 выпуск от 27.09.2025.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск от 20.09.2025