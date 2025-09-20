Проекты
МастерШеф
Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск от 20 сентября 2025
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 5 часть 1 от 20.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 5 часть 2 от 20.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 5 часть 3 от 20.09.2025
МастерШеф Выпуск 5 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 5 от 20.09.2025
Выпуск 5 | 20.09.2025 | Сезон 16

Как воплотить воспоминания о детстве в блюдах ресторанного уровня? Об этом на собственной шкуре узнают кулинары-аматоры! Смотрите онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск от 20.09.2025.

В новом выпуске проекта Мастер Шеф 2025 аматоры будут готовить пироги, которые ассоциируются с выпечкой их бабушек, а также примут участие в кулинарно-спортивном матче! Поклонники шоу Мастер Шеф привыкли болеть за любимых кулинаров по ту сторону экрана, но в этот раз у них появился шанс сделать это вживую на легендарной кухне. Как гости будут помогать двум командам поваров? Какие пироги будут готовить участники, вдохновленные воспоминаниями о бабушках? И действительно ли владельцам черных фартуков придется работать над тремя блюдами, чтобы сохранить свое место в проекте? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск от 20.09.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск от 13.09.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

