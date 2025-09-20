Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 2 от 20 сентября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 2 от 20.09.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 5 - эфир от 20 сентября 2025 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 2 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 5 часть 1 от 20.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 2 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 5 часть 3 от 20.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 2 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 1 от 13.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 2 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 2 от 13.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 2 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 3 от 13.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 2 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 3 часть 1 от 06.09.2025
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 5 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 5 часть 2 от 20.09.2025
Выпуск 5 | 20.09.2025 | Сезон 16

Проверка на эффективный тайм-менеджмент и любовь к бабушкам, воплощенная в блюдах детства! Все ли пройдут такое испытание? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 2025!

Во время второго конкурса судьи хотят узнать, умеют ли участники эффективно управлять своим временем. Именно поэтому они поделили все время готовки на семь этапов для семи процессов, а кулинары должны уложиться в ограниченное время. Что же участники Мастер Шеф будут готовить? Бабушкины пироги! Владимир Ярославский рассказал о своих вкусных воспоминаниях, связанных с бабушкой, поэтому надеется, что участники смогут приготовить ароматную выпечку, которая ассоциируется с их родными. Какие пироги и с какими начинками приготовят повара? И кто нарушит правила и обречет себя на участие в битве черных? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 2025.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск от 20.09.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 3 от 20.09.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить