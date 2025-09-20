Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 2 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 5 | 20.09.2025 | Сезон 16

Проверка на эффективный тайм-менеджмент и любовь к бабушкам, воплощенная в блюдах детства! Все ли пройдут такое испытание? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 2025!

Во время второго конкурса судьи хотят узнать, умеют ли участники эффективно управлять своим временем. Именно поэтому они поделили все время готовки на семь этапов для семи процессов, а кулинары должны уложиться в ограниченное время. Что же участники Мастер Шеф будут готовить? Бабушкины пироги! Владимир Ярославский рассказал о своих вкусных воспоминаниях, связанных с бабушкой, поэтому надеется, что участники смогут приготовить ароматную выпечку, которая ассоциируется с их родными. Какие пироги и с какими начинками приготовят повара? И кто нарушит правила и обречет себя на участие в битве черных? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 2025.

