МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 2 від 20 вересня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 2 від 20.09.2025.
Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 2 від 20 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 5 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 5 частина 2 від 20.09.2025
Випуск 5 | 20.09.2025 | Сезон 16

Перевірка на ефективний тайм-менеджмент і любов до бабусь, втілена в стравах дитинства! Чи всі пройдуть таке випробування? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 2025!

Під час другого конкурсу судді хочуть дізнатися, чи вміють учасники ефективно керувати власним часом. Саме тому вони поділили весь час готування на сім етапів для сімох процесів, а кулінари мають вкластися в обмежений час. Що ж учасники Мастер Шеф готуватимуть? Бабусині пироги! Володимир Ярославський розповів про власні смачні спогади, пов’язані з бабусею, тому сподівається, що учасники зможуть приготувати ароматну випічку, яка асоціюється з їхніми рідними. Які пироги і з якими начинками приготують кухарі? І хто порушить правила й прирече себе на участь у битві чорних? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 2025.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск від 20.09.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 3 від 20.09.2025

