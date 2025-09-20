Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск від 20 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 5 | 20.09.2025 | Сезон 16

Як втілити спогади про дитинство в стравах ресторанного рівня? Про це на власній шкурі дізнаються кулінари-аматори! Дивіться онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск від 20.09.2025.

У новому випуску проєкту Мастер Шеф 2025 аматори готуватимуть пироги, які асоціюються з випічкою їхніх бабусь, а також візьмуть участь у кулінарно-спортивному матчі! Шанувальники шоу Мастер Шеф звикли вболівати за улюблених кулінарів по той бік екрана, проте цього разу в них з’явився шанс зробити це наживо на легендарній кухні. Як гості допомагатимуть двом командам кухарів? Які пироги готуватимуть учасники, натхненні спогадами про бабусь? І чи справді власникам чорних фартухів доведеться працювати аж над трьома стравами, щоб зберегти своє місце у проєкті? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск від 20.09.2025 на сайті СТБ.

