Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Звана вечеря
Звана вечеря
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 1 від 20 вересня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 1 від 20.09.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 5 - ефір від 20 вересня 2025 на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 1 від 20 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 5 частина 2 від 20.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 1 від 20 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 5 частина 3 від 20.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 1 від 20 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 4 частина 1 від 13.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 1 від 20 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 4 частина 2 від 13.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 1 від 20 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 4 частина 3 від 13.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 1 від 20 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 3 частина 1 від 06.09.2025
МастерШеф Сезон 16 Випуск 5 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 5 частина 1 від 20.09.2025
Випуск 5 | 20.09.2025 | Сезон 16

Хто переможе у першому випробуванні тижня в Мастер Шеф 16 сезон? Команда, яка має найпалкіших і найгучніших вболівальників!

Новий тиждень на кухні Мастер Шеф 2025 починається з конкурсу, якого ще не було за всю історію проєкту. Виявляється, судді запросили на цей конкурс шанувальників, які всім серцем люблять Мастер Шеф. Проте в цьому сезоні вони будуть не лише гостями, а й учасниками випробування, адже саме від їхньої підтримки залежатиме доля двох команд аматорів. Яку саме роль зіграють фанати? Чому галас і крики будуть прокляттям і порятунком для кухарів? І як голосування за винних у провалі в змаганні стане початком нового конфлікту між учасниками? Від любові й підтримки до запеклого протистояння – дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск від 20.09.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 2 від 20.09.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати