Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 1 від 20 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 5 | 20.09.2025 | Сезон 16

Хто переможе у першому випробуванні тижня в Мастер Шеф 16 сезон? Команда, яка має найпалкіших і найгучніших вболівальників!

Новий тиждень на кухні Мастер Шеф 2025 починається з конкурсу, якого ще не було за всю історію проєкту. Виявляється, судді запросили на цей конкурс шанувальників, які всім серцем люблять Мастер Шеф. Проте в цьому сезоні вони будуть не лише гостями, а й учасниками випробування, адже саме від їхньої підтримки залежатиме доля двох команд аматорів. Яку саме роль зіграють фанати? Чому галас і крики будуть прокляттям і порятунком для кухарів? І як голосування за винних у провалі в змаганні стане початком нового конфлікту між учасниками? Від любові й підтримки до запеклого протистояння – дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск від 20.09.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 випуск частина 2 від 20.09.2025