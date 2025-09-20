Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 1 от 20 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 5 | 20.09.2025 | Сезон 16

Кто победит в первом испытании недели в Мастер Шеф 16 сезон? Команда, которая имеет самых ярых и громких болельщиков!

Новая неделя на кухне Мастер Шеф 2025 начинается с конкурса, которого еще не было за всю историю проекта. Оказывается, судьи пригласили на этот конкурс поклонников, которые всем сердцем любят Мастер Шеф. Но в этом сезоне они будут не только гостями, но и участниками испытания, ведь именно от их поддержки будет зависеть судьба двух команд аматоров. Какую роль сыграют фанаты? Почему шум и крики будут проклятием и спасением для поваров? И как голосование за виновных в провале в соревновании станет началом нового конфликта между участниками? От любви и поддержки до ожесточенного противостояния – смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск от 20.09.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 5 выпуск часть 2 от 20.09.2025