Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Звана вечеря
Звана вечеря
Все проекты
ua
МастерШеф
Смотрите также
Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск от 13 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 3 от 13.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск от 13 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 2 от 13.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск от 13 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 1 от 13.09.2025
МастерШеф Выпуск 4 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 от 13.09.2025
Выпуск 4 | 13.09.2025 | Сезон 16

Праздник для украинских воинов, повторение ТикТок-тренда и полевое исследование в супермаркете! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск от 13.09.2025.

В 4 выпуске проекта Мастер Шеф 2025 кулинары устроят званый ужин для украинских военных, которые вернулись домой в отпуск и хотят вкусно поужинать в кругу семьи. Также аматоры пройдут проверку ярким и сладким ТикТок-трендом – crumbl cookies! Смогут ли повара приготовить хрустящее печенье с вкусным кремом и интересным декором? Какие их блюда больше всего понравятся военным? И как владельцы черных фартуков будут закупать продукты, не заходя в супермаркет? Такое точно нельзя пропустить! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск от 13.09.2025 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск от 06.09.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить