Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск от 13 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 4 | 13.09.2025 | Сезон 16

Праздник для украинских воинов, повторение ТикТок-тренда и полевое исследование в супермаркете! Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск от 13.09.2025.

В 4 выпуске проекта Мастер Шеф 2025 кулинары устроят званый ужин для украинских военных, которые вернулись домой в отпуск и хотят вкусно поужинать в кругу семьи. Также аматоры пройдут проверку ярким и сладким ТикТок-трендом – crumbl cookies! Смогут ли повара приготовить хрустящее печенье с вкусным кремом и интересным декором? Какие их блюда больше всего понравятся военным? И как владельцы черных фартуков будут закупать продукты, не заходя в супермаркет? Такое точно нельзя пропустить! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск от 13.09.2025 на сайте СТБ.

