Video: Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 2 от 13 сентября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 2 от 13.09.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 4 - эфир от 13 сентября 2025
Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 2 от 13 сентября 2025
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 4 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 2 от 13.09.2025
Выпуск 4 | 13.09.2025 | Сезон 16

Как кулинары-аматоры пройдут проверку сладким ТикТок-трендом? Не пропустите увлекательное соревнование по приготовлению легендарного американского печенья! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон.

Во втором конкурсе участники будут готовить популярное Crumbl Cookies – хрустящее печенье с кремом и ярким декором. Также аматоры попробуют себя в роли рестораторов и наемных работников, которые будут продавать судьям печенье за ​​шефы. Каждый владелец ресторана на кухне Мастер Шеф будет заказывать печенье у коллег. А наемные повара будут соревноваться за внимание рестораторов, предлагая разное тесто и кремы для создания печенья. Чья стратегия в этом конкурсе будет рискованной? Кто принесет судьям ужасное печенье? А чьи crumbl cookies настолько поразят Эктора, что он отдаст за них невероятное количество шефов? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 2025.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск от 13.09.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 3 от 13.09.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

