Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Звана вечеря
Звана вечеря
Все проекты
ua
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 3 от 13 сентября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 3 от 13.09.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 4 - эфир от 13 сентября 2025 на сайте СТБ
Смотрите также
Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 3 от 13 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 2 от 13.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 3 от 13 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 1 от 13.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 3 от 13 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 3 часть 3 от 06.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 3 от 13 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 3 часть 2 от 06.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 3 от 13 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 3 часть 1 от 06.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 3 от 13 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 2 часть 1 от 30.08.2025
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 4 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 4 часть 3 от 13.09.2025
Выпуск 4 | 13.09.2025 | Сезон 16

Четверо участников не справились с предыдущими испытаниями, поэтому им придется доказать судьям, что они достойны дальнейшего участия в Мастер Шеф! Для кого это состязание станет последним? Узнайте прямо сейчас!

Битва черных начинается с закупок в супермаркете. Владимир Ярославский рассказал участникам Мастер Шеф, что они проведут настоящее полевое исследование того, что лежит в продуктовых корзинах украинцев. Главное усложнение битвы черных состоит в том, что они не могут покупать продукты, выбирая их на полках супермаркета. Аутсайдеры будут выкупать необходимые ингредиенты у покупателей, которые уже расплатились за них на кассе. Кому удастся собрать самый интересный набор продуктов? Кому будет помогать балкон, а кому он будет мешать советами? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск от 13.09.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить