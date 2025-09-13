Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 3 от 13 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 4 | 13.09.2025 | Сезон 16

Четверо участников не справились с предыдущими испытаниями, поэтому им придется доказать судьям, что они достойны дальнейшего участия в Мастер Шеф! Для кого это состязание станет последним? Узнайте прямо сейчас!

Битва черных начинается с закупок в супермаркете. Владимир Ярославский рассказал участникам Мастер Шеф, что они проведут настоящее полевое исследование того, что лежит в продуктовых корзинах украинцев. Главное усложнение битвы черных состоит в том, что они не могут покупать продукты, выбирая их на полках супермаркета. Аутсайдеры будут выкупать необходимые ингредиенты у покупателей, которые уже расплатились за них на кассе. Кому удастся собрать самый интересный набор продуктов? Кому будет помогать балкон, а кому он будет мешать советами? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск на сайте СТБ.

