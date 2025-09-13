Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск частина 3 від 13 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 4 | 13.09.2025 | Сезон 16

Четверо учасників не впоралися з попередніми випробуваннями, тому їм доведеться довести суддям, що вони гідні подальшої участі в Мастер Шеф! Для кого це змагання стане останнім? Дізнайтеся просто зараз!

Битва чорних починається із закупів у супермаркеті. Володимир Ярославський розповів учасникам Мастер Шеф, що вони проведуть справжнє польове дослідження щодо того, що лежить у продуктових кошиках українців. Головне ускладнення битви чорних полягає в тому, що вони не можуть купляти продукти, вибираючи їх на полицях супермаркету. Аутсайдери викуповуватимуть необхідні інгредієнти у покупців, які вже розплатилися за них на касі. Кому вдасться зібрати найцікавіший набір продуктів? Кому балкон допомагатиме, а кому заважатиме порадами? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск від 13.09.2025