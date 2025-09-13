Проєкти
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск частина 2 від 13 вересня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск частина 2 від 13.09.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 4 - ефір від 13 вересня 2025 на сайті СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 4 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 4 частина 2 від 13.09.2025
Випуск 4 | 13.09.2025 | Сезон 16

Як кулінари-аматори пройдуть перевірку солодким Тік-Ток-трендом? Не пропустіть захопливе змагання з приготування легендарного американського печива! Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон.

У другому конкурсі учасники готуватимуть популярне Crumbl Cookies – хрумке печиво з кремом і яскравим декором. Також аматори спробують себе в ролі рестораторів і найманих працівників, які продаватимуть суддям печиво за шефи. Кожен власник ресторану на кухні Мастер Шеф замовлятиме печиво в колег. А наймані кухарі змагатимуться за увагу рестораторів, пропонуючи різне тісто й креми для створення печива. Чия стратегія в цьому конкурсі буде ризикованою? Хто принесе суддям жахливе печиво? А чиї crumbl cookies настільки вразять Ектора, що він віддасть за них неймовірну кількість шефів? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 2025.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск від 13.09.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск частина 3 від 13.09.2025

