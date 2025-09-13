Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск від 13 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 4 | 13.09.2025 | Сезон 16

Свято для українських воїнів, повторення ТікТок-тренду й польове дослідження в супермаркеті! Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск від 13.09.2025.

У 4 випуску проєкту Мастер Шеф 2025 кулінари влаштують звану вечерю для українських військових, які повернулися додому у відпустку й хочуть смачно повечеряти в колі родини. Також аматори пройдуть перевірку яскравим і солодким ТікТок-трендом – crumbl cookies! Чи зможуть кухарі приготувати хрустке печиво зі смачним кремом і цікавим декором? Які їхні страви найбільше сподобаються військовим? І як власники чорних фартухів закуповуватимуть продукти, не заходячи до супермаркету? Таке точно не можна пропустити! Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск від 13.09.2025 на сайті СТБ.

