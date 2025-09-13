Проєкти
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск частина 1 від 13 вересня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск частина 1 від 13.09.2025.
Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск частина 1 від 13 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Випуск 4 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 4 частина 1 від 13.09.2025
Випуск 4 | 13.09.2025 | Сезон 16

Три команди учасників шоу Мастер Шеф уже готові готувати для українських військових і їхніх родин! Кому вдасться полонити серця званих гостей? Дізнайтеся просто зараз!

До кухні Мастер Шеф 16 сезон завітали військові, які боронять нашу країну від російських загарбників, або знаходяться на реабілітації. Кожен із гостей записав для кулінарів відеовізитівку, де поділився своїми побажаннями. Кухарям треба не лише приготувати основні страви й десерти для військових і їхніх родин, а й створити для них справжнє сімейне свято. Кому це вдасться найкраще? Хто несподівано провалить свою, здавалося, коронну страву? А чий десерт стане справжнім сюрпризом для гостей? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск від 13.09.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 випуск частина 2 від 13.09.2025

