Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 1 от 13 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 4 | 13.09.2025 | Сезон 16

Три команды участников шоу Мастер Шеф готовы готовить для украинских военных и их семей! Кому удастся пленить сердца званых гостей? Узнайте прямо сейчас!

На кухню Мастер Шеф 16 сезон пришли военные, которые защищают нашу страну от российских захватчиков, или находятся на реабилитации. Каждый из гостей записал для кулинаров видеовизитку, где поделился своими пожеланиями. Поварам нужно не только приготовить основные блюда и десерты для военных и их семей, но и создать для них настоящий семейный праздник. Кому это удастся лучше всего? Кто неожиданно провалит свое, казалось, коронное блюдо? И чей десерт станет настоящим сюрпризом для гостей? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск от 13.09.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 4 выпуск часть 2 от 13.09.2025