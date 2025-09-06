Выпуск 3 | 06.09.2025 | Сезон 16

Первые романтические моменты на кухне, вкус детства и феерические фиаско! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск от 06.09.2025 на сайте СТБ.

Первая неделя для двадцатки лучших кулинаров шоу Мастер Шеф 16 сезон начнется с легендарного выездного конкурса. Аматоры будут готовить здоровые вкусности для маленьких украинцев и их родителей, киевлян и гостей города, посетивших ВДНХ. А все заработанные деньги пойдут на сбор от благотворительного фонда «Дети героев», который помогает деткам, потерявшим родных из-за российской агрессии.

Второе испытание вернет всех кулинаров в собственное детство, ведь в этот раз они будут иметь дело со сладкими, пышным и ароматными пампушками. Смогут ли повара угадать вкусы всех начинок пампушек и удивить судей идеальным тестом? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск от 06.09.2025.

