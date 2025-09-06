Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Сериалы
Сериалы
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Званый ужин
Званый ужин
Все проекты
ua
МастерШеф
МастерШеф Выпуск 3 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 3 от 06.09.2025
Выпуск 3 | 06.09.2025 | Сезон 16

Первые романтические моменты на кухне, вкус детства и феерические фиаско! Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск от 06.09.2025 на сайте СТБ.

Первая неделя для двадцатки лучших кулинаров шоу Мастер Шеф 16 сезон начнется с легендарного выездного конкурса. Аматоры будут готовить здоровые вкусности для маленьких украинцев и их родителей, киевлян и гостей города, посетивших ВДНХ. А все заработанные деньги пойдут на сбор от благотворительного фонда «Дети героев», который помогает деткам, потерявшим родных из-за российской агрессии.

Второе испытание вернет всех кулинаров в собственное детство, ведь в этот раз они будут иметь дело со сладкими, пышным и ароматными пампушками. Смогут ли повара угадать вкусы всех начинок пампушек и удивить судей идеальным тестом? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск от 06.09.2025.

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 2 выпуск от 30.08.2025

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить