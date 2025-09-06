Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск від 06 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 3 | 06.09.2025 | Сезон 16

Перші романтичні моменти на кухні, смак дитинства й феєричні фіаско! Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск від 06.09.2025 на сайті СТБ.

Перший тиждень для двадцятки найкращих кулінарів шоу Мастер Шеф 16 сезон почнеться з легендарного виїзного конкурсу. Аматори готуватимуть здорові смаколики для маленьких українців і їхніх батьків, киян і гостей міста, які відвідали ВДНГ. А всі зароблені гроші підуть на збір від благодійного фонду «Діти героїв», який допомагає діткам, що втратили рідних через російську агресію.

Друге випробування поверне всіх кулінарів у власне дитинство, адже цього разу вони матимуть справу із солодкими, пухкими й ароматними пампухами. Чи зможуть кухарі вгадати смаки всіх начинок пампушок і здивувати суддів ідеальним тістом? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск від 06.09.2025.

