Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск часть 1 от 06 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 3 | 06.09.2025 | Сезон 16

Встречайте первый выездной конкурс участников проекта Мастер Шеф 16 сезон! Смогут ли кулинары справиться с командной работой во время испытания на ВДНХ? Узнайте прямо сейчас!

В этом испытании участники шоу Мастер Шеф 2025 смогут показать свое мастерство не только судьям, но и сотням родителей и детей, специально приглашенных на ВДНХ. Дело в том, что кулинары будут готовить здоровые вкусности для детей, а заработанные средства пойдут на сбор для фонда «Дети героев». Чтобы собрать как можно больше денег, участники проекта Мастер Шеф будут готовить три блюда, объединившись в две команды. Чье меню станет самым лучшим? Кто приготовит самое вкусное блюдо на аукционе? А кто удивит гостей молекулярной кухней? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск.

