Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск частина 1 від 06 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 3 | 06.09.2025 | Сезон 16

Зустрічайте перший виїзний конкурс учасників проєкту Мастер Шеф 16 сезон! Чи зможуть кулінари впоратися з командною роботою під час випробування на ВДНГ? Дізнайтеся просто зараз!

У цьому випробуванні учасники шоу Мастер Шеф 2025 зможуть показати свою майстерність не лише суддям, а й сотням батьків і дітей, яких спеціально запросили на ВДНГ. Річ у тім, що кулінари готуватимуть здорові смаколики для дітей, а зароблені кошти підуть на збір для фонду «Діти героїв». Щоб зібрати якомога більше грошей, учасники проєкту Мастер Шеф готуватимуть три страви, об’єднавшись у дві команди. Чиє меню стане найкращим? Хто приготує найсмачнішу страву на аукціон? А хто здивує гостей молекулярною кухнею? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск від 06.09.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск частина 2 від 06.09.2025