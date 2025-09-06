Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 Супермама
Супермама
 Один за всіх
Один за всіх
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 Звана вечеря
Звана вечеря
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск частина 1 від 06 вересня 2025 - дивитись онлайн на СТБ

Дивіться онлайн Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск частина 1 від 06.09.2025. Новий випуск Мастер Шеф 16 сезон випуск 3 - ефір від 06 вересня 2025 на сайті СТБ
Дивіться також
Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск частина 1 від 06 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 3 частина 3 від 06.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск частина 1 від 06 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 3 частина 2 від 06.09.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск частина 1 від 06 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 2 частина 1 від 30.08.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск частина 1 від 06 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 2 частина 2 від 30.08.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск частина 1 від 06 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 2 частина 3 від 30.08.2025

 Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск частина 1 від 06 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ
МастерШеф

Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 1 частина 1 від 23.08.2025
МастерШеф Сезон 16 Випуск 3 Мастер Шеф 16 сезон. Випуск 3 частина 1 від 06.09.2025
Випуск 3 | 06.09.2025 | Сезон 16

Зустрічайте перший виїзний конкурс учасників проєкту Мастер Шеф 16 сезон! Чи зможуть кулінари впоратися з командною роботою під час випробування на ВДНГ? Дізнайтеся просто зараз!

У цьому випробуванні учасники шоу Мастер Шеф 2025 зможуть показати свою майстерність не лише суддям, а й сотням батьків і дітей, яких спеціально запросили на ВДНГ. Річ у тім, що кулінари готуватимуть здорові смаколики для дітей, а зароблені кошти підуть на збір для фонду «Діти героїв». Щоб зібрати якомога більше грошей, учасники проєкту Мастер Шеф готуватимуть три страви, об’єднавшись у дві команди. Чиє меню стане найкращим? Хто приготує найсмачнішу страву на аукціон? А хто здивує гостей молекулярною кухнею? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск від 06.09.2025

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск частина 2 від 06.09.2025

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати