Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск частина 2 від 06 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 3 | 06.09.2025 | Сезон 16

Другий конкурс стане шансом на реабілітацію для тих, хто отримав чорні фартухи за попереднє випробування. Але чи вдасться це власникам чорним фартухів? Дивіться онлайн проєкт Мастер Шеф 16 сезон.

Під час другого випробування судді перевірять кожного кухаря на вміння дегустувати й працювати з дріжджовим тістом. А допоможе їм у цьому цілий візок українських пампухів із найрізноманітнішими начинками. У проєкті Мастер Шеф 2025 кулінари мають самі вгадати, з яких інгредієнтів складається начинка, а потім власноруч приготувати ідентичні пампухи. Хто приготує найсмачніші страви й зможе правильно вгадати найбільшу кількість начинок, той може не боятися битви чорних. А от хто сильно засмутить Володимира Ярославського жахливим тістом? Чиї пампушки підкорять суддів одним лише виглядом? А чиї експерименти лише сильніше розчарують зіркових шефів? Дивіться онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск.

