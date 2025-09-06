Проекты
МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск часть 2 от 06 сентября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск часть 2 от 06.09.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 3 - эфир от 06 сентября 2025 на сайте СТБ
Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск часть 2 от 06 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 3 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 3 часть 2 от 06.09.2025
Выпуск 3 | 06.09.2025 | Сезон 16

Второй конкурс станет шансом на реабилитацию для тех, кто получил черные фартуки за предыдущее испытание. Но удастся ли это владельцам черных фартуков? Смотрите онлайн проект Мастер Шеф 16 сезон.

Во время второго испытания судьи проверят каждого повара на умение дегустировать и работать с дрожжевым тестом. А поможет им в этом целая тележка украинских пампушек с самыми разными начинками. В проекте Мастер Шеф 2025 кулинары должны сами угадать, из каких ингредиентов состоит начинка, а затем своими руками приготовить идентичные пончики. Кто приготовит самые вкусные блюда и правильно угадает наибольшее количество начинок, может не бояться битвы черных. А кто сильно огорчит Владимира Ярославского ужасным тестом? Чьи пампушки покорят судей одним только видом? А чьи эксперименты только сильнее разочаруют звездных шефов? Смотрите онлайн шоу Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск от 06.09.2025

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск часть 3 от 06.09.2025

