МастерШеф

Video: Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск часть 3 от 06 сентября 2025 - смотреть онлайн на СТБ

Смотрите онлайн Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск часть 3 от 06.09.2025. Новый выпуск Мастер Шеф 16 сезон выпуск 3 - эфир от 06 сентября 2025 на сайте СТБ
МастерШеф Сезон 16 Выпуск 3 Мастер Шеф 16 сезон. Выпуск 3 часть 3 от 06.09.2025
Выпуск 3 | 06.09.2025 | Сезон 16

Не пропустите первую битву черных шоу Мастер Шеф 16 сезон! Кто первым покинет проект из двадцатки лучших кулинаров-аматоров? Узнайте прямо сейчас.

В течение последнего испытания недели аутсайдеры будут одновременно поварами, готовящими еду на доставку, и курьерами, которые ее доставляют. Под коробками-загадками участники Мастер Шеф 2025 найдут продукты, из которых готовят самые популярные блюда. Именно их украинцы чаще всего заказывают на доставку. Кулинары могут приготовить эти блюда или придумать что-то свое. Одним из дополнительных условий является усложненное перемещение. Повара могут передвигаться по кухне Мастер Шеф только на самокате, нося курьерский рюкзак с ингредиентами, девайсами и посудой. Кто блестяще справится с задачей? А кому не хватит силы духа преодолеть трудности? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск от 06.09.2025

