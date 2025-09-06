Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск часть 3 от 06 сентября 2025 — смотреть онлайн на СТБ

Выпуск 3 | 06.09.2025 | Сезон 16

Не пропустите первую битву черных шоу Мастер Шеф 16 сезон! Кто первым покинет проект из двадцатки лучших кулинаров-аматоров? Узнайте прямо сейчас.

В течение последнего испытания недели аутсайдеры будут одновременно поварами, готовящими еду на доставку, и курьерами, которые ее доставляют. Под коробками-загадками участники Мастер Шеф 2025 найдут продукты, из которых готовят самые популярные блюда. Именно их украинцы чаще всего заказывают на доставку. Кулинары могут приготовить эти блюда или придумать что-то свое. Одним из дополнительных условий является усложненное перемещение. Повара могут передвигаться по кухне Мастер Шеф только на самокате, нося курьерский рюкзак с ингредиентами, девайсами и посудой. Кто блестяще справится с задачей? А кому не хватит силы духа преодолеть трудности? Смотрите онлайн кулинарное шоу Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск на сайте СТБ.

Смотреть онлайн Мастер Шеф 16 сезон 3 выпуск от 06.09.2025