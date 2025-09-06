Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск частина 3 від 06 вересня 2025 – дивитись онлайн на СТБ

Випуск 3 | 06.09.2025 | Сезон 16

Не пропустіть першу битву чорних шоу Мастер Шеф 16 сезон! Хто першим залишить проєкт із двадцятки найкращих кулінарів-аматорів? Дізнайтеся просто зараз.

Упродовж останнього випробування тижня аутсайдери будуть водночас кухарями, які готують їжу на доставку, і кур’єрами, що її доставляють. Під коробками-загадками учасники Мастер Шеф 2025 знайдуть продукти, з яких готують найпопулярніші страви. Саме їх найчастіше українці замовляють на доставку. Кулінари можуть приготувати ці страви або вигадати щось своє. Однією з додаткових умов є ускладнене переміщення. Кухарі можуть рухатися кухнею Мастер Шеф лише на самокаті, носячи кур’єрський рюкзак з інгредієнтами, девайсами й посудом. Хто блискуче впорається із завданням? А кому забракне сили духу подолати труднощі? Дивіться онлайн кулінарне шоу Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск на сайті СТБ.

Дивитися онлайн Мастер Шеф 16 сезон 3 випуск від 06.09.2025